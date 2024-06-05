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        Gaziantep'te uyuşturu bağımlılığıyla mücadele konferansı

        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Bağımlılığın Temelleri, Ülkemize ve Kişilere Zararları" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:47 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:48
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        Gaziantep'te uyuşturu bağımlılığıyla mücadele konferansı
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        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Bağımlılığın Temelleri, Ülkemize ve Kişilere Zararları" konulu konferans düzenlendi.

        Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı tarafından toplumsal duyarlılık projesi kapsamında yapılan konferansa, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği yetkilileri yer aldı.

        Uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında gençlere, kendi sağlıklarını korumaları ve madde bağımlılığından kaçınmaları için sunumlar yapıldı.

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        Galeri

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