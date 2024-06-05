Gaziantep'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi.

Kırkayak Parkı önünde bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup üyeleri, davul ve enstrümanlarla ritim tutarak çeşitli marşlar söyledi.

Grup adına konuşan Elif Candemir, dünyanın en büyük zulümlerden birinin Filistin'de yaşandığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistin halkına zulmetmeye devam ettiğini aktaran Candemir, şunları kaydetti: