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        "Gastronomi kenti"nde 4 çeşit lezzetin 40 liradan satıldığı restoranların şube sayısı artıyor

        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan "Haydi Sofraya" adlı restoranlar yeni şubeleriyle vatandaşlara hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:25 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:25
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        "Gastronomi kenti"nde 4 çeşit lezzetin 40 liradan satıldığı restoranların şube sayısı artıyor
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        Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan "Haydi Sofraya" adlı restoranlar yeni şubeleriyle vatandaşlara hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları uygun fiyata kaliteli yemekle buluşturmak için "Haydi Sofraya" projesi kapsamında 4 yeni restoran daha açılacak.

        İlk restoranı Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde bulunan ve her gün değişen menü, çorba, ana yemek, pilav ve yoğurt gibi yan ürünlerle 40 liradan vatandaşlara hizmet verilen restoran vatandaşlardan ilgi gördü.

        Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi civarı, Küsget, Düztepe ve Gazikent bölgesinde 4 yeni restoran açılması kararlaştırıldı.

        Restoranlarda öğle servisi 12.00 ila 13.30, akşam servisi ise 17.30 ila 19.30 saatleri arasında yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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