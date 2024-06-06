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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:19
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkça mücadelesi sürüyor.

        Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde iki iş yerinde kaçak malzemelerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi.

        İş yerlerindeki aramada, gümrük kaçağı 134 telefon ve 57 elektronik ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.G, F.Ç. ve O.B, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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