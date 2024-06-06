Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan M.G, F.Ç. ve O.B, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde iki iş yerinde kaçak malzemelerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkça mücadelesi sürüyor.

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