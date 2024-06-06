Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkça mücadelesi sürüyor.
Ekipler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde iki iş yerinde kaçak malzemelerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi.
İş yerlerindeki aramada, gümrük kaçağı 134 telefon ve 57 elektronik ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G, F.Ç. ve O.B, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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