Gaziantep'te 16 kişiyi 171 milyon 320 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

Ekipler, ikinci el araç alma vaadiyle 16 kişiyi 171 milyon 320 bin lira dolandırdığı iddia edilen H.A'yı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik çalışma yürüttü.

Gaziantep'te 16 kişiyi ikinci el araç alma vaadiyle 171 milyon 320 bin lira dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

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