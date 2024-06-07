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        Gaziantep'te 16 kişiyi 171 milyon 320 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

        Gaziantep'te 16 kişiyi ikinci el araç alma vaadiyle 171 milyon 320 bin lira dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:07 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:07
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        Gaziantep'te 16 kişiyi 171 milyon 320 bin lira dolandıran zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te 16 kişiyi ikinci el araç alma vaadiyle 171 milyon 320 bin lira dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, ikinci el araç alma vaadiyle 16 kişiyi 171 milyon 320 bin lira dolandırdığı iddia edilen H.A'yı gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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