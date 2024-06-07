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        Gaziantep'te kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcılar bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:51
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        Gaziantep'te kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcılar bilgilendirildi.

        Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması adına harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, ilçede bulunan kurban satış yerlerini ziyaret etti.

        "Sahte Paraya Dikkat" sloganıyla hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, satıcıları karşı uyardı.

        Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten polis, satıcıların dikkatli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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