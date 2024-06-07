Gaziantep'te kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı

Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması adına harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, ilçede bulunan kurban satış yerlerini ziyaret etti.

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