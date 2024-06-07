Gaziantep'te hububat hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye Ovası'nda 130 bin dekar buğday ile 20 bin dekar arpa ekili alanda hasat başladı.

İslahiye Ovası'nda 2024 yılının ilk hububat hasadı, Güllühüyük Mahallesi kırsalında Cahit Köse'ye ait tarlada kurban kesilerek başladı. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, hasadı yapılan tarlada biçerdöver kullanarak buğday hasadını başlattı.

Soylu, gazetecilere, memleketin en bereketli ovalarından birisi olan İslahiye Ovası'nda hummalı bir hasat çalışması döneminin başladığını belirtti.

Çiftçinin büyük emek vererek ektiği ürünlerinin bugün sonuçlarını alma dönemi olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Topraklarımız verimli. İlçede 130 bin dekar alanda buğday ve 20 bin dekar alanda da arpa hasadı yapılıyor. Dekar başına 500 ila 800 kilogram gibi verim var. Çiftçilerimiz teknolojiye ayak uydurarak her geçen gün daha iyisini yapmaya ürünlerden alınan verimi daha çok artırmaya gayret ediyor. Onların üretmeleri bizler için her şeyden daha önemli daha kıymetli. Bu vesile ile hasadın ülkemize, ilçemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Açıklanacak fiyatlar da inşallah çiftçilerimizin yüzünü güldürecek rakam olur."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin de sezonun iyi geçtiğini, zamanında yağan yağmurların verimi artırdığını aktararak, "Bugün burada şenlik havasında hasat gerçekleştirdik. İnşallah çiftçimiz için verimli bir sezonu tamamlayacağız." diye konuştu.