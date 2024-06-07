Nurdağı Belediyesi, lokanta ve fırınlarda denetim yaptı

Nurdağı Belediyesi, lokanta ve fırınlarda ruhsat, hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Ekipler, işletmelerin hijyen koşulları ve işyerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlerken fırınların ürettikleri ekmeklerin gramaj ve sağlık kurallarına uygunluğunu da kontrol etti.​​​​​​​

Kurallara uymayanlara idari işlem uygulayan ekipler, bazı işletmeleri de uyardı.