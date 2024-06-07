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        Nurdağı Belediyesi, lokanta ve fırınlarda denetim yaptı

        Nurdağı Belediyesi, lokanta ve fırınlarda ruhsat, hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:06
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        Nurdağı Belediyesi, lokanta ve fırınlarda denetim yaptı
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        Nurdağı Belediyesi, lokanta ve fırınlarda ruhsat, hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

        Ekipler, işletmelerin hijyen koşulları ve işyerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlerken fırınların ürettikleri ekmeklerin gramaj ve sağlık kurallarına uygunluğunu da kontrol etti.​​​​​​​

        Kurallara uymayanlara idari işlem uygulayan ekipler, bazı işletmeleri de uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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