Gaziantep FK'de 13 futbolcunun sözleşmesi bitti

Gaziantep FK'de sözleşmesi biten diğer futbolcuların geçen sezonki istatistikleri şöyle:

Ligin 5. haftasında kaleyi devralan Rumen file bekçisi, devam eden tüm haftalarda 90 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlısı olmayı başardı.

Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda sezonun 4. haftasında Sparta Prag'dan kaleci Nita'yı sezon sonuna kadar kadroya dahil etti.

Ayrıca Dragus'un gol attığı maçlarda Gaziantep FK, sadece Trabzonspor'a karşı mağlubiyet yaşadı.

Ligde 32 maçta görev alan 24 yaşındaki Rumen forvet, attığı attığı 14 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

- En çok gol atan Dragus

İngiltere ekibi Chelsea'de bir dönem oynayan Djilobodji, Senegal Milli Takımı formasını da 14 kez giydi.

Gaziantep FK'ye 2019'da 3 yıllığına imza atan Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'nin kontratı 27 Mayıs 2021'de bu sezon sonuna kadar uzatıldı.

Gaziantep FK'de 5'i kiralık 13 futbolcusunun sözleşme süreleri dolarken bu isimlerin arasında takımın önemli oyuncuları da yer alıyor.

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