Nizip Belediye Başkanı Doğan, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'i ziyaret eden Belediye Başkanı Doğan, ardından AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Eyup Özkeçeci, Abdulhamit Gül, Ali Şahin, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Sermet Atay ile Meclis'teki makamlarında bir araya geldi.

Ziyaret ve temaslarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Doğan, "İlçemizde yapılacak projelerimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunarak şehrimiz adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik. Bu kapsamda Nizip ortak paydasında her zaman bir ve beraber olacağımız milletvekillerimize ev sahiplikleri, ilgileri ve samimiyetleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.