İslahiye'de karayolu güvenliği için önlem artılıyor

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, karayollarında trafik güvenliğini artırmaya yönelik aldığı önlemler kapsamında İslahiye ilçesinde üç noktaya çakarlı tepe lambası taktı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan önlemler kapsamında trafikte denetim algısını artırarak trafik kazalarının azaltılması ve dönel kavşaklara, okullar bölgesine, yol kontrol noktalarına yavaşlayarak kontrollü yaklaşılmasının sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Gaziantep Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak İslahiye ilçesinde üç noktaya çakarlı tepe lambası takıldı.