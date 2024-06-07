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        İslahiye'de karayolu güvenliği için önlem artılıyor

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, karayollarında trafik güvenliğini artırmaya yönelik aldığı önlemler kapsamında İslahiye ilçesinde üç noktaya çakarlı tepe lambası taktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:15
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        İslahiye'de karayolu güvenliği için önlem artılıyor
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        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, karayollarında trafik güvenliğini artırmaya yönelik aldığı önlemler kapsamında İslahiye ilçesinde üç noktaya çakarlı tepe lambası taktı.

        Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan önlemler kapsamında trafikte denetim algısını artırarak trafik kazalarının azaltılması ve dönel kavşaklara, okullar bölgesine, yol kontrol noktalarına yavaşlayarak kontrollü yaklaşılmasının sağlanması hedefleniyor.

        Bu kapsamda Gaziantep Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak İslahiye ilçesinde üç noktaya çakarlı tepe lambası takıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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