Gaziantep'teki ucuz ekmek satışında kapasite 4 katına çıkıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin piyasada 8 lira olan ekmeği 6 liradan satışa sunduğu uygulama kapsamında yeni kurulan fabrikayla günlük 80 bin ekmek üretilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, piyasadaki 8 liralık somun ekmeğin 6 liradan tüketiciye ulaştırıldığı Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri (HAYDİ) kapsamında yeni ekmek fabrikası devreye alınıyor.

Şehrin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere HAYDİ büfeleri için kurulan ekmek üretim fabrikası tamamen doğalgazla çalışacak ve günlük 80 bin ekmek üretme kapasitesine sahip olacak.

5 bin 700'ü kapalı olmak üzere 13 bin metrekarelik bir alanda kurulan fabrika, tam otomatik ekmek üretim hattı ile hijyenik ve modern tekniklerle üretim yapacak ve üretim kapasitesini dört katına kadar çıkarmış olacak.

Bir ay sonra ilk deneme ürünlerini piyasaya sunması planlanan tesiste, insan eli değmeden, tamamen otomatik makinelerle ekmek üretimi gerçekleştirilecek.

Kalitenin artırılması anlamında fabrikadaki işçilere ISO 9001 kalite standartlarına uygun olarak işçilere üretim öncesi eğitim verilecek ve hijyen standartları öğretilecek. Bu eğitimlerle amaç, temiz, sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeği Gazianteplilere sunmak. Fabrikanın ürettiği ekmekler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin HAYDİ büfeleri aracılığıyla halka ulaştırılacak.