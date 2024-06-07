Gaziantep'te park halindeki lastik yüklü tır yandı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır ve dorsede bulunan çok sayıda lastik kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Araç Muayene İstasyonu yakınlarında, plakası henüz öğrenilemeyen lastik yüklü tırın çekicisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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