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        Gaziantep'te park halindeki lastik yüklü tır yandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki lastik yüklü tır alev alarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:28
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        Gaziantep'te park halindeki lastik yüklü tır yandı
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        Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halindeki lastik yüklü tır alev alarak kullanılamaz hale geldi.

        Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Araç Muayene İstasyonu yakınlarında, plakası henüz öğrenilemeyen lastik yüklü tırın çekicisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır ve dorsede bulunan çok sayıda lastik kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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