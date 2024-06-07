Nizip'te çölyak hastalarına gıda desteği

Nizip ilçesinde çölyak hastası 103 vatandaşın glütensiz gıda ihtiyacı, Nizip Belediyesi tarafından karşılandı.

Belediye Başkanı Ali Doğan, yazılı açıklamasında, glutensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan vatandaşlara sağlanan desteğin her ay düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Glutensiz gıdaların gerek fiyatlarında gerekse temini konusunda elde edilmesi zor ürünler olduğunu İfade eden Doğan, "Nizip Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan her konuda vatandaşının yanında yer alacaktır. Göreve başladığımız günden bugüne kadar vatandaşlarımız bizlerden ne talep ettiyse elimizdeki olanaklar dahilinde hep yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Böylelikle ilçemizde bulunan çölyak hastası vatandaşlarımızın da yanında olup düzenli olarak taleplerini karşılamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.