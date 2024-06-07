Gaziantep'te serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu

Kanaldan çıkan ağabeyinin ihbarıyla olay yerine AFAD, Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile Adana Jandarma Su Altı Kurtarma Timleri gönderildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

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