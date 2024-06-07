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        Gaziantep'te serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 18:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:12
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        Gaziantep'te serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

        İlçedeki Gözlühüyük Tarımsal Sulama Kanalı'na ağabeyiyle giren Suriye uyruklu 19 yaşındaki Semir Hammudi akıntıya kapıldı.

        Kanaldan çıkan ağabeyinin ihbarıyla olay yerine AFAD, Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri ile Adana Jandarma Su Altı Kurtarma Timleri gönderildi.

        Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla Semir Hammudi’nin cesedine ulaştı.

        Hammudi’nin cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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