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        Gaziantep'te anız yangınına müdahale ediliyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 00:08 Güncelleme: 08.06.2024 - 00:08
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        Gaziantep'te anız yangınına müdahale ediliyor
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        İlçeye bağlı Leçelik mevkisindeki tarım arazilerinde anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, yangının akşam saatlerinde başladığını ve kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

        Yangının yerleşim yerlerine uzak bir alanda olduğunu aktaran Soylu, "Yangını yerleşim yerlerini riske etmeyecek derecede kontrol altına aldık. Ama yerleşim yerleri olmayan yerlerde yangın devam ediyor. Anız yangınında zarar gören alan 10 bin dönümün üzerinde. Söndürme çalışmaları devam ediyor."

        Kaymakamlık ve Belediyenin cami ve sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar da traktörleriyle yangını söndürmek için çalışmalara katıldı.

        Öte yandan İslahiye Kaymakamlığının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan tedbir ve destek amacıyla talep edilen araçların da katılımıyla 200 üzerinde araç ve 400 personelle söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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