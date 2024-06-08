Gaziantep'te üniversite öğrencileri Filistinlilere gönderilmek üzere 8 kurbanlık bedeli topladı

Gaziantep'te üniversite öğrencileri, Filistin'de kurban kesilmesi için topladıkları 37 bin lirayı Gaziantep İl Müftülüğüne teslim etti.

Kentteki bir grup öğrenci, Filistin'e destek olmak için Kurban Bayramı öncesinde 37 bin lira topladı. Öğrenciler, topladıkları parayı Filistin’de kurban kesilmesi için Gaziantep İl Müftülüğüne teslim etti.

İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım, AA muhabirine, öğrencilerin Filistin'e destek amacıyla çalışma yapmasının değerli olduğunu söyledi.

Böyle projelerin daha da artmasını gerektiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin hassasiyetlerine sevindim. Filistin bugün ümmetin kanayan yarası. Öğrencilerimiz de yaralarına merhem olmak için bu duyarlılığı gösterdiler. Büyük bir özveriyle çalışarak 8 kurban bedeli topladılar. Bu da gençlerimizin duyarlı ve başkasının derdiyle dertlendiklerini gösteriyor. Birçok kişinin Z kuşağı diye basit gördüğü gençlerimiz yeri geldiğinde her türlü fedakarlığı gösterebiliyor. Bugün de bu yardımı toplayarak bize teslim ettiler. Biz de bu yardımı Filistinli kardeşlerimize kurban olarak ulaştırmaya çalışacağız."