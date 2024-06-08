Buğdaydaki verim makarna üreticilerinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdı

FIRAT ÖZDEMİR - Üretim ve ihracatta dünya ikincisi olan Türk makarna sektörünün üretimdeki dışa bağımlılığı, makarnalık durum buğdayındaki son yıllarda yaşanan yüksek rekolte sayesinde sona erdi.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, AA muhabirine, geçen yıl 4 milyon 300 bin ton civarında makarnalık durum buğdayının hasat edildiğini söyledi.

Bu yıl yaklaşık 4 milyon 900 bin ton civarında makarnalık durum buğdayı rekoltesi beklediklerini ifade eden Göymen, "Bu rekolte oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor denilebilecek bir miktar. Türkiye'de yetişen makarnalık durum buğdayları kalite ve verim anlamında gayet iyi durumda. İhracat ve iç pazarda kullanılan makarnalık durum buğdayının tamamını ülkemizin buğdayını kullanarak yapıyoruz. Herhangi ithal girdiye bağlı kalmadan tamamen milli, yerli buğdayımızı kullanarak ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

Göymen, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), geçen yıl üreticilerden sağladığı 1 milyon ton civarında makarnalık durum buğdayını stoğunda bulundurduğunu dile getirdi. Stok ve hasatla 5,9 milyon ton civarında makarnalık durum buğdayın oluşacağını öngördüklerini anlatan Göymen, "Makarna ve irmik üretiminde 3 milyon ton makarnalık durum buğdayı kullanımı beklentimiz var. Kalan 2 milyon ton civarındaki ürünümüzü de muhtemelen makarnalık durum buğdayı olarak ihraç edeceğiz. Makarnalık durum buğdayında gerçekleştirdiğimiz son iki yıldaki başarı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, TMO yetkililerinin sıkı bir diyaloğu içerisinde oldu. Esas beklentimiz bu başarıyı sürdürmek." diye konuştu.