Gaziantep'te Minikler Hentbol Festivali düzenlendi

Çocukların kentteki turistik yerleri de gezdiğini kaydeden Dur, projeye Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesinin destek verdiğini kaydetti.

Etkinliklerde görev alan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hentbol antrenörlerinden Murat Dur, "Projenin amacı 2025-2016 doğumlu çocukların fiziksel aktivitelerle, yarışmalarla gelişimlerini sağlamak. Festival Türkiye'nin değişik şehirlerinde düzenleniyor. Buraya Gaziantep, Batman, Şırnak, Elazığ, Malatya, Mardin'den sporcular katıldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.