Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Minikler Hentbol Festivali düzenlendi

        Gaziantep'te Minikler Hentbol Festivali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Minikler Hentbol Festivali düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te Minikler Hentbol Festivali yapıldı.

        Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) işbirliğinde 6 ilden 85 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen "360 Master Planı" projesi kapsamında, Gazikent Spor Salonu'nda düzenlenen hentbol festivalinde, 8-9 yaş arasındaki çocuklar, spor yaparak keyifli vakit geçirdi.

        Etkinliklerde görev alan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hentbol antrenörlerinden Murat Dur, "Projenin amacı 2025-2016 doğumlu çocukların fiziksel aktivitelerle, yarışmalarla gelişimlerini sağlamak. Festival Türkiye'nin değişik şehirlerinde düzenleniyor. Buraya Gaziantep, Batman, Şırnak, Elazığ, Malatya, Mardin'den sporcular katıldı." diye konuştu.

        Çocukların kentteki turistik yerleri de gezdiğini kaydeden Dur, projeye Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesinin destek verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        YKS'nin ilk oturumu TYT tamamlandı
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Gündüz tek, akşam Rafael
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Motosikletin çarptığı belediye işçisi öldü
        Motosikletin çarptığı belediye işçisi öldü
        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan'la sözleşme yeniledi
        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan'la sözleşme yeniledi
        Buğdaydaki verim makarna üreticilerinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdı...
        Buğdaydaki verim makarna üreticilerinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdı...
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri buzlu kokteyl ile serinliyor
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri buzlu kokteyl ile serinliyor
        Gaziantep'te üniversite öğrencileri Filistinlilere gönderilmek üzere 8 kurb...
        Gaziantep'te üniversite öğrencileri Filistinlilere gönderilmek üzere 8 kurb...
        Gaziantep'te anız yangını
        Gaziantep'te anız yangını