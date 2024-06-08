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        Gaziantep'te sazlık alanda erkek cesedi bulundu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sazlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:03
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        Gaziantep'te sazlık alanda erkek cesedi bulundu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sazlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Tahtaköprü Barajı kenarındaki sazlık alan yanındaki buğday ekili tarlayı biçmeye biçerdöver operatörü, yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını farketti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 19 yaşındaki Furkan Akdoğan olduğu tespit edildi.

        Akdoğan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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