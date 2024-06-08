Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uzay uçuşu Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nden canlı izlendi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nden canlı takip edildi.

Bilim merkezine gelen aileler, Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunu, yansıtılan ekrandan canlı izledi.

Bilim merkezinin proje ve Ar-Ge sorumlusu Dr. Kaan Kaplan, AA muhabirine Türkiye'nin uzay alanında ikinci misyonunu gerçekleştirdiğini belirterek Tuva Cihangir Atasever'in, Türkiye'nin ikinci astronotu ünvanını kazandığını söyledi.

Gaziantep'i bilim şehri yapma vizyonu kapsamında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kaplan, "Şimdi de Milli Uzay Programı'nı tanıtıp Tuva Cihangir Atasever'in uzaya çıkış yolculuğunu ve o maceraya ortak olacağız. Ne gibi deneyler gerçekleştirecek, süreç ne kadar sürecek, izleyeceğiz." diye konuştu.