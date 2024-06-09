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        Türk halıcıların ihracatta yeni rotası Japonya

        Türkiye'de halı üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, yeni pazar arayışı için rotasını Japonya'ya çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:56
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        Türk halıcıların ihracatta yeni rotası Japonya
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        Türkiye'de halı üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, yeni pazar arayışı için rotasını Japonya'ya çevirdi.

        GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığının uzak ülkeler projesi kapsamında Japonya'ya sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini bildirdi.

        Japonya'da 31 kişilik heyetle ihracatın artırılmasına ve yeni pazar arayışına yönelik ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Kaplan, "Osako'da Japonya'nın önde gelen halı ithalatçı firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirecek, yenilikçi ürünlerimizi ve Gaziantep'in halı sektöründeki potansiyelini anlatacak ve pazar araştırmaları yapacağız. Ardından Japonya'nın Başkenti Tokyo'ya giderek buradaki halı ithalatçılarıyla da bir araya gelerek görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaplan, 14 Haziran'da ziyaretleri tamamlayarak Türkiye'ye döneceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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