Türk halıcıların ihracatta yeni rotası Japonya

Japonya'da 31 kişilik heyetle ihracatın artırılmasına ve yeni pazar arayışına yönelik ikili görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Kaplan, "Osako'da Japonya'nın önde gelen halı ithalatçı firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirecek, yenilikçi ürünlerimizi ve Gaziantep'in halı sektöründeki potansiyelini anlatacak ve pazar araştırmaları yapacağız. Ardından Japonya'nın Başkenti Tokyo'ya giderek buradaki halı ithalatçılarıyla da bir araya gelerek görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de halı üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, yeni pazar arayışı için rotasını Japonya'ya çevirdi.

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