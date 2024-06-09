Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu başladı

Bahçelievler Ortaokulu'nda sınav için gelen öğrenciler, kimlik ve belge kontrolü sonrasında içeriye girdi.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekleyip dua etti.

Bu arada kimliğini kaybeden ve evde unutan adaylar, nüfus müdürlükleri ve sınav merkezlerine polis ekipleri tarafından yetiştirildi.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle binalarını buldu.

Öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Sınavın yapıldığı Hasan Ali Yücel Lisesi çevresinde veliler öğrenciler için dua etti.

Gaziantep'te sınav için okullara giden öğrenciler, kimlik ve belge kontrolü sonrasında içeriye girdi.

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

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