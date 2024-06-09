SANKO Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

SANKO Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Entitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden 17, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 186, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 180 olmak üzere 383 öğrenci mezun oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, mezunlara başarılar diledi.