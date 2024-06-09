Şehitkamil'de kurban satış yerleri belirlendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belirlenen kurban satış yerleri belirlendi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamada, Selahattin Eyyubi Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı ile 1 Nolu Cadde'nin kesiştiği nokta, Sanayi Mahallesi 60721 Nolu Cadde ile Araban Yolu Caddesi'nin kesiştiği nokta ve Belkıs Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Fırat Taksi Durağı yanının kurban satış noktası olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belirlenen kurban satış noktalarının dışında kurbanlık alımı yapılmaması konusunda vatandaşları uyararak, "Kurbanlık ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Halkımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Kurban Bayramının manevi havasını en güzel şekilde yaşatmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.