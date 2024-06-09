Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Şehitkamil'de kurban satış yerleri belirlendi

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belirlenen kurban satış yerleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitkamil'de kurban satış yerleri belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belirlenen kurban satış yerleri belirlendi.

        Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamada, Selahattin Eyyubi Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı ile 1 Nolu Cadde'nin kesiştiği nokta, Sanayi Mahallesi 60721 Nolu Cadde ile Araban Yolu Caddesi'nin kesiştiği nokta ve Belkıs Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Fırat Taksi Durağı yanının kurban satış noktası olacağı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belirlenen kurban satış noktalarının dışında kurbanlık alımı yapılmaması konusunda vatandaşları uyararak, "Kurbanlık ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Halkımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Kurban Bayramının manevi havasını en güzel şekilde yaşatmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı

        Benzer Haberler

        GAİB'e bağlı 70 firma TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi
        GAİB'e bağlı 70 firma TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi
        SANKO Üniversitesi'nde mezuniyet töreni
        SANKO Üniversitesi'nde mezuniyet töreni
        Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu başladı
        Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu başladı
        Gaziantep'te 35 mahallede planlı su kesintisi yapılacak
        Gaziantep'te 35 mahallede planlı su kesintisi yapılacak
        Türk halıcıların ihracatta yeni rotası Japonya
        Türk halıcıların ihracatta yeni rotası Japonya