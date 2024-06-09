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        Gaziantep'te 32 dönümluk buğday ekili alan yandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında 32 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:17
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        Gaziantep'te 32 dönümluk buğday ekili alan yandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında 32 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Hamidiye Mahalles'inde buğday ekili olan tarlada henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, çiftçilerin de desteğiyle yangını söndürdü.

        Yangında 32 dönüm tarla zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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