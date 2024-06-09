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        Gaziantep'te gölete giren 2 çocuktan biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan bir çocuğun bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 22:51 Güncelleme: 09.06.2024 - 22:51
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        Gaziantep'te gölete giren 2 çocuktan biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan bir çocuğun bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla Yeniceli Mahallesi'ndeki Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren C.G. (16) ve E.K. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden çocukların arkadaşları E.K'yi kurtarmayı başardı ancak C.G. gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren E.K'yi Gaziantep'teki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

        Gaziantep Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin (SAK) de yer aldığı 100 kişilik ekip, kaybolan çocuğun bulunması için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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