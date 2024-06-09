Gaziantep'te gölete giren 2 çocuktan biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

Gaziantep Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin (SAK) de yer aldığı 100 kişilik ekip, kaybolan çocuğun bulunması için çalışma yürütüyor.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden çocukların arkadaşları E.K'yi kurtarmayı başardı ancak C.G. gözden kayboldu.

Serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla Yeniceli Mahallesi'ndeki Yukarı Afrin Barajı Göleti'ne giren C.G. (16) ve E.K. (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan bir çocuğun bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.

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