Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama:

        Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 08:56 Güncelleme: 10.06.2024 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Gaziantep'e Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

        Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        Güneş kremleri nasıl kullanılmalı, ne sıklıkta sürülmeli?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te gölete giren 2 çocuktan biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldır...
        Gaziantep'te gölete giren 2 çocuktan biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldır...
        Gazze'de yaşananları depremde hasar gören evin duvarına resmediyor
        Gazze'de yaşananları depremde hasar gören evin duvarına resmediyor
        Gaziantep'te 32 dönümluk buğday ekili alan yandı
        Gaziantep'te 32 dönümluk buğday ekili alan yandı
        GAİB'e bağlı 70 firma TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi
        GAİB'e bağlı 70 firma TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi
        Şehitkamil'de kurban satış yerleri belirlendi
        Şehitkamil'de kurban satış yerleri belirlendi
        SANKO Üniversitesi'nde mezuniyet töreni
        SANKO Üniversitesi'nde mezuniyet töreni