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        Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:33
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        Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İ.A'nın Oğuzeli ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Hükümlünün kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari İ.A'yi yakaladı.

        İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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