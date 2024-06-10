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        Gaziantep'te kaçan kurbanlıkları "özel ve eğitimli tim" yakalacak

        Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların yakalanması amacıyla kurulan eğitimli özel tim, bayram sürecinde vatandaşların yardımına yetişecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:25
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        Gaziantep'te kaçan kurbanlıkları "özel ve eğitimli tim" yakalacak
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        Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların yakalanması amacıyla kurulan eğitimli özel tim, bayram sürecinde vatandaşların yardımına yetişecek.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlıkların yakalanması için önceki yıllarda olduğu gibi bayrama sayılı günler kala 15 kişilik özel tim oluşturuldu.

        Özel tim, yaklaşık 2 aydır uzmanlar tarafından iğne kullanımından kementle yakalama tekniklerine kadar birçok alanda eğitildi.

        Bayrama sayılı günler kala göreve hazır hale gelen tim, günlük koşu ve sınav gibi fiziksel egzersizlerle performanslarını artırmaya özen gösteriyor.

        Doğal Hayatı Koruma Müdürü Celal Özsöyler, gazetecilere, özel timin hazır olduğunu ve hergün antrenman yaptığını söyledi.

        Özel timin bayram arifesinden itibaren görevinin başında olacağını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

        "Bayramın son gününe kadar 153 ihbar hattına bildirilen kaçak hayvanlar için ekibimiz harekete geçecek. En kısa sürede olay yerine gidecek tim, kaçan büyükbaş hayvanı aldığı eğitimler doğrultusunda sağlıklı şekilde yakalayıp sahibine teslim edecek. Tabii, ekip kaçan kurbanlığı ilk olarak kementle yakalayacak, kementle yakalanmadığı takdirde hayvan agresif ve sert tepkiler veriyorsa uyuşturucu iğneyle yakayıp sahibine ulaştırılacak."

        Özsöyler, vatandaşların şüpheli buldukları kurban etleriyle ilgili analiz hizmeti vereceklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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