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        Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa'dan 10 sahipsiz hayvanın kente getirildiğini açıkladı:

        Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiğini, tüm hayvanlara aşılama yapıldığını ve herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak adına karantinaya alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:01 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:01
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        Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa'dan 10 sahipsiz hayvanın kente getirildiğini açıkladı:
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        Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiğini, tüm hayvanlara aşılama yapıldığını ve herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak adına karantinaya alındığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiği kaydedildi.

        Olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili tüm personelin nezaretinde söz konusu hayvanlara genel sağlık kontrolü yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Barınakta bulunan tüm hayvanlara aşılama yapılmış ve herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek maksadıyla yasal olarak bulundukları işletmede karantinaya alınmıştır. Bununla birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sahipsiz hayvanların teslimi ve nakil işlemlerinin detaylı soruşturulması için ilgili yönetmelik gereği bildirimde bulunulacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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