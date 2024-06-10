Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa'dan 10 sahipsiz hayvanın kente getirildiğini açıkladı:

Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiğini, tüm hayvanlara aşılama yapıldığını ve herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak adına karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinden kente 10 sahipsiz hayvan getirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilgili tüm personelin nezaretinde söz konusu hayvanlara genel sağlık kontrolü yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: