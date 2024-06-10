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        Türk halıcılar Japonya'ya ihracatlarını artırmak istiyor

        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Japonya'nın yıllık 600 milyon dolara yakın halı ithalatı yaptığını belirterek, Türkiye'nin bu ülkeye halı ihracatını artırmak istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:12
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        Türk halıcılar Japonya'ya ihracatlarını artırmak istiyor
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        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Japonya'nın yıllık 600 milyon dolara yakın halı ithalatı yaptığını belirterek, Türkiye'nin bu ülkeye halı ihracatını artırmak istediklerini bildirdi.

        Kaplan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, dünyanın en büyük ikinci halı ihracatçısı olduğunu belirtti.

        Bu kapsamda yeni pazarlar tespit ederek potansiyellerini daha yukarı taşıma hedefinde olduklarını vurgulayan Kaplan, bu bilinçle bakanlık desteğiyle hedef pazar belirledikleri Japonya'ya iş gezisi düzenlediklerini ve ilk duraklarının Osaka olduğunu vurguladı.

        31 kişilik heyetle gittikleri Japonya'da Gaziantepli halıcıların yenilikçi ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

        "Bir süredir yürüttüğümüz yurt dışı faaliyetlerinde, potansiyeli yüksek olan ancak Türkiye’nin ihracatının düşük kaldığı ülkeleri hedef olarak belirliyoruz. Böylece birbirimizle rekabet etmek yerine ülkemizin genel ihracat gelirlerini artırmaya çalışıyoruz. Japonya, dünyadan 600 milyon dolara yaklaşan halı ithalatı yapıyor. Türk halıcılar ise bu hacimden yüzde 2 bile pay alamıyor. Biz bu tarz ikili temaslarla yeni ticaret ilişkilerinin kurulmasına vesile oluyoruz."

        Kaplan, Japonya temasları kapsamında ikinci duraklarının da Tokyo olacağını, şimdiden bu görüşmeleri heyecanla beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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