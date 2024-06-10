Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

Keklik Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bahçelere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü, Gaziantep ve Nizip belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mera alanlarıyla fıstık ve zeytin bahçelerinin de zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.