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        Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:16 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:17
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        Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Keklik Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bahçelere de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü, Gaziantep ve Nizip belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Mera alanlarıyla fıstık ve zeytin bahçelerinin de zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        Öte yandan yangına müdahalenin kolaylaştırılması amacıyla Nizip Belediyesine ait iş makineleri ise bölgede yeni yol açmak için çalışmalar yürütüyor.

        Başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi de gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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