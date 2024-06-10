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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:19
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Narlıtepe Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Bulut Cengiz'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza sonrası kaçan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan bir çocuğa çarpan sürücünün durmayarak otomobille uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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