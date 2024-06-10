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        Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangın kontrol altına alındı, yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:16 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:16
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        Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangın kontrol altına alındı, yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.

        Dün, Keklik Mahallesi'ndeki aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nizip Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti.

        Çalışmasını gece saatlerinde de sürdüren ekipler, yaklaşık 12 saatin ardından yangını kontrol altına aldı.

        Havadan görüntülenen alanda yer yer dumanların yükseldiği ve soğutma çalışmaların devam ettiği görüldü.

        Yangın sonrası yaklaşık 200 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Dün, Keklik Mahallesi'nde aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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