Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Dün, Keklik Mahallesi'nde aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Havadan görüntülenen alanda yer yer dumanların yükseldiği ve soğutma çalışmaların devam ettiği görüldü.

Dün, Keklik Mahallesi'ndeki aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nizip Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangın kontrol altına alındı, yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.

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