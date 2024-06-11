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        Gaziantepli annelerden Filistinli çocuklara "el emeği göz nuru" bebekler

        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantepli anneler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinli çocukların yüzünü güldürmek için el örgüsü oyuncak yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:59
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        Gaziantepli annelerden Filistinli çocuklara "el emeği göz nuru" bebekler
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        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantepli anneler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinli çocukların yüzünü güldürmek için el örgüsü oyuncak yapıyor.

        Gazikent Gençlik Merkezi'ndeki çoğu anneden oluşan 12 kursiyer, Filistinli çocukların saldırılardaki acılarını dindirmek ve mutlu etmek için bir süre önce amigurumi bebek üretmeye karar verdi.

        Kısa süre sonra çalışmalara başlayan kursiyerler, Filistinli çocukların yaşadığı zulmü zihinlerinde canlı tutarak ve hissederek ilmek ilmek örmeye başladı.

        Yaklaşık 300 bebek yapmayı hedefleyen anneler, bebekleri yardım kuruluşları aracılığıyla Filistinli çocuklarla buluşturacak.

        Kurs eğitmeni Burcu Sayındı, AA muhabirine, Filistin'de bulunan çocuklara hediye göndermek istediklerini ifade etti.

        Kursiyerlerle çalışmalara devam ettiklerini aktaran Sayındı, şöyle konuştu:

        "Annelerimizle ne kadar çok amigurumi yaparsak o kadar çok çocuğu sevindirmiş oluruz. Buradaki anneler kendi çocuklarını onların yerine koydukları için daha özenli yapıyor. Oradaki çocuklara dokunsun diye güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir projede bulunduğum için çok mutlu hissediyorum. Oradaki çocuklar, yaptığımız bebeklere kavuştuğunda bir nebze de olsa oradaki katliamı unutur. Bizim için çok güzel bir proje oldu."

        - "Daha çok üretip çocukları sevindirmeyi hedefliyoruz"

        Kursiyerlerden Hülya Yaşar da projeyi duyduğunda hemen katılmak istediğini belirtti.

        Kendisinin de çocukları olduğunu, çocuklara yapılan zulmün bir an önce bitmesi gerektiğini anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

        "Oradaki çocuklar için bir şeyler yapmak istiyoruz ama elimizden pek bir şey gelmiyor. Ben de bir anne olarak kendi çocuğumu oradaki çocukların yerine koyuyorum ve çok üzülüyorum. Böyle bir projeyle onlara katkı sağlamak, acılarını bir anlık da olsa unutturabilmek bizim için çok önemli. Daha yolun başındayız, daha çok üretim yapıp çocukları sevindirmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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