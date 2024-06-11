Gaziantep'teki kazada ölen kadın toprağa verildi

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton yüklü araç çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralanmıştı.

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