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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 17:38 Güncelleme: 11.06.2024 - 17:38
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip ve İslahiye ilçelerinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve piyade tüfeği ile çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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