Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve piyade tüfeği ile çeşitli silahlara ait mermiler ele geçirdi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nizip ve İslahiye ilçelerinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.