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        Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı

        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan denetimlerde durdurulmak istenen araç sürücüsü, uygulama noktasından kaçınca kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:27
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        Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı
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        –Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapılan denetimlerde durdurulmak istenen araç sürücüsü, uygulama noktasından kaçınca kovalamaca sonucu yakalandı.

        Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelleri sorumluluk alanında bir dizi denetlemelerde bulundu.

        Ekipler, O.K (24) yönetimindeki 01 BOM 68 plakalı aracı usulüne uygun olarak durdurdu.

        Evrakları alındıktan sonra uygulama noktasından kaçan sürücü, Nurdağı içerisinde kovalamaca sonucunda ekipler tarafından yakalandı.

        Sürücünün alkol metre cihazına üflememesi, görevli memura mukavemet göstermesi üzerine ekiplerce, farklı suçlardan toplam 34 bin 226 lira cezai işlem uygulanarak aracını bağlandı.

        Şahıs, aday sürücü olduğundan ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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