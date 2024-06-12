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        Gaziantep'te kiraz hasadına başlandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, Amanos Dağları eteğinde bulunan İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerindeki kiraz üreticileri hasat mesaisi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:11
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        Gaziantep'te kiraz hasadına başlandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, Amanos Dağları eteğinde bulunan İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerindeki kiraz üreticileri hasat mesaisi yapıyor.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Koçcağız Mahallesi'nde hasat etkinliğine katıldı. Bölgede 24 yıldır kiraz yetiştiren Faize ve Muzaffer Köklü ile hasat yapan Soylu, şunları kaydetti:

        "Tarım sektöründe şimdilerde hasat zamanı. İslahiye Ovası'ndaki köylerimizde hububat hasadı devam ediyor. Yukarı köylerimizde ise şimdilerde meyve bahçelerimizde hummalı bir çalışma var. Çiftçilerimizin yıllardır emek verdiği ağaçlar meyve veriyor. Çiftçilerimizden Allah razı olsun. Ülkemiz için ilçemiz için üretiyorlar. Bizim için en kıymetli şeyi yapıyorlar. Koçcağız köyümüzde toplam 1200 kiraz ağacımız var. Her bir kiraz ağacımız 25 ila 80 kilo arasında meyve veriyor. Daima çiftçimizin yanındayız. Bereketli bir sezon diliyoruz."

        Hasat etkinliğine, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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