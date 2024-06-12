Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla geldikleri Türkiye'de terör eyleminde bulanabileceği ve geçmişte Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG'de faaliyette bulunan İ.M.A. ve E.E'yi Şehitkamil'deki bir ikamete operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.