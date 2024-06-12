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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:27
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla geldikleri Türkiye'de terör eyleminde bulanabileceği ve geçmişte Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG'de faaliyette bulunan İ.M.A. ve E.E'yi Şehitkamil'deki bir ikamete operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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