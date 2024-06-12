Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        "Cıncık Gibi Gaziantep" projesi hayata geçirildi

        Gaziantep'te sağlıklı ve temiz çevre bilincinin artırılması amacıyla hazırlanan "Cıncık gibi Gaziantep" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cıncık Gibi Gaziantep" projesi hayata geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te sağlıklı ve temiz çevre bilincinin artırılması amacıyla hazırlanan "Cıncık gibi Gaziantep" projesi hayata geçirildi.

        Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Cıncık Gibi Gaziantep" adlı proje hazırlandı.

        Proje kapsamında Vali Kemal Çeber, beraberindeki protokol üyeleri ve çocuklarla farkındalık oluşturmak adına Bey Mahallesi'nde düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.

        Çeber, etkinliğin ardından gazetecilere, şehirlerin çöp toplamakla değil atmamakla temiz olacağını söyledi.

        Projenin her geçen gün daha çok insana ulaştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

        "Cıncık Gibi Gaziantep sloganıyla hayata geçirilen etkinliğimize hep birlikte destek veriyoruz. Bu şehri evlatlarımız, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimizle beraber cıncık gibi yapacağız. Çünkü özellikle Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bu günlerde, şehrimize ziyarete gelen insanların memnuniyeti bizler ve şehrimiz için çok önemli. Bir şehrin tanıtımını yapan ilk özellik o şehrin temizliğidir. Bu yüzden yerlere çöp atmamak ve çevremizi temiz tutmak için daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekiyor."

        Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakan Şimşek ve öğrenciler katıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Bahçeli'den Sinan Ateş davası açıklaması
        Bahçeli'den Sinan Ateş davası açıklaması
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Otomobil bayisine Kalaşnikoflu saldırıda 2 tahliye
        Otomobil bayisine Kalaşnikoflu saldırıda 2 tahliye
        Gaziantep'te 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Gaziantep'te 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Gaziantep'te toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak
        Gaziantep'te toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak
        Gaziantep'teki evcil hayvan oteli bayramda tam kapasite çalışacak
        Gaziantep'teki evcil hayvan oteli bayramda tam kapasite çalışacak
        Gaziantep'te kiraz hasadına başlandı
        Gaziantep'te kiraz hasadına başlandı