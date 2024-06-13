Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de biçerdöverde dane kaybı denetimi

        Hububat hasadının devam ettiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biçerdöverlerde dane kaybının önlenmesi amacıyla denetim yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de biçerdöverde dane kaybı denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hububat hasadının devam ettiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biçerdöverlerde dane kaybının önlenmesi amacıyla denetim yapılıyor.

        İlçede 150 bin dekar alanda ekili arpa ve buğday hasadı devam ederken Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde oluşturulan ekip, buğday hasadında kullanılan biçerdöverlerde dane denetimi yapıyor.

        Denetimlerde biçerdöverlerin eleklerindeki danenin ne kadarının yere döküldüğü kontrol edilirken, ekipler biçerdöver kullananların belgelerinin olup olmadığına da bakılıyor.

        Kurallara uymayan biçerdöverler ise bağlanıyor. 120 biçerdöverin denetlendiği uygulamanın hasat sonuna kadar süreceği belirtildi.

        Biçerdöver denetimi gerçekleştiren ekipler, hasadı yapılan ürünlerden numuneler alarak süne analizini de yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Anne-oğul arasındaki çatışma ara bulucuya taşındı
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Korkunç iddia! 7 hastasına cinsel saldırıda bulundu
        Görmemiş gibi yapmadı
        Görmemiş gibi yapmadı
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Milli coşku
        Milli coşku
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        "1 yılda 585 suç çetesi çökertildi"
        Florida'da sel felaketi
        Florida'da sel felaketi
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        NASA'nın canlı yayında yayınladığı ses kaydı panik yarattı
        60 yıllık hayal
        60 yıllık hayal
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Kolestrol ilacının mucidi yaşamını yitirdi
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        Ortadireğin erimesinin grafiği
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi
        AB ile Çin arasında ek vergi gerilimi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama
        Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama
        "Cıncık Gibi Gaziantep" projesi hayata geçirildi
        "Cıncık Gibi Gaziantep" projesi hayata geçirildi
        Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Otomobil bayisine Kalaşnikoflu saldırıda 2 tahliye
        Otomobil bayisine Kalaşnikoflu saldırıda 2 tahliye
        Gaziantep'te 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Gaziantep'te 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Gaziantep'te toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak
        Gaziantep'te toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak