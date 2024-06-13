İslahiye'de biçerdöverde dane kaybı denetimi

Hububat hasadının devam ettiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biçerdöverlerde dane kaybının önlenmesi amacıyla denetim yapılıyor.

İlçede 150 bin dekar alanda ekili arpa ve buğday hasadı devam ederken Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde oluşturulan ekip, buğday hasadında kullanılan biçerdöverlerde dane denetimi yapıyor.

Denetimlerde biçerdöverlerin eleklerindeki danenin ne kadarının yere döküldüğü kontrol edilirken, ekipler biçerdöver kullananların belgelerinin olup olmadığına da bakılıyor.

Kurallara uymayan biçerdöverler ise bağlanıyor. 120 biçerdöverin denetlendiği uygulamanın hasat sonuna kadar süreceği belirtildi.