Gaziantep'te babasını öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu tahliye edildi

Yaklaşık bir ay sonra hazırlanan raporda, S.G.Y'nin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği, çocukla ilgili danışmanlık sağlık, eğitim tedbirinin alınmasının ve aile bütünlüğünün desteklenmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı belirtildi.

S.G.Y'nin (14) avukatı Deniz Çekiç, savcılığa başvurarak müvekkili hakkında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda uzman psikiyatrist eşlinde rapor alınmasını talep etti.

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