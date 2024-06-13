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        Gaziantep'te babasını öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu tahliye edildi

        Gaziantep'te babasını 21 Nisan'da bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:11 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:11
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        Gaziantep'te babasını öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu tahliye edildi
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        Gaziantep'te babasını 21 Nisan'da bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu tahliye edildi.

        Merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde babası İbrahim Y'yi (42) uyurken bıçakla öldüren suça sürüklenen S.G.Y, "kasten öldürme ve üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        S.G.Y'nin (14) avukatı Deniz Çekiç, savcılığa başvurarak müvekkili hakkında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda uzman psikiyatrist eşlinde rapor alınmasını talep etti.

        Yaklaşık bir ay sonra hazırlanan raporda, S.G.Y'nin davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği, çocukla ilgili danışmanlık sağlık, eğitim tedbirinin alınmasının ve aile bütünlüğünün desteklenmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı belirtildi.

        Gelen rapor üzerine S.G.Y'nin tutukluluk durumunu değerlendiren 6. Sulh Ceza Hakimliği, kız çocuğunu adli kontrol şartıyla tahliye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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