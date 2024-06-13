Nurdağı'nda 2 kütüphane açıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki okulda yapılan kütüphanenin açılışları yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Nurdağı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Coşkun ile Mesut Kocakaya'nın yakınları tarafından verilen destekle Nurdağı Dr. Salman Gülsoy İlkokulu'nda kütüphane yapıldı.

Kütüphanenin açılış kurdelesi düzenlenen törenle kesildi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.