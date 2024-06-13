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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te 1 kilo 832 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:17
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te 1 kilo 832 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 şüpheliye ait araç, ikamet ve işyerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada 1 kilo 832 gram esrar, 336 bin lira, 3 bin 580 dolar, 3 bin 500 İsveç kronu, 1300 avro ve 10 İngiliz poundu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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