Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Uzmanından Kurban Bayramı'nda ağız ve diş sağlığı bakımı uyarısı

        Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, Kurban Bayramı'nda, et ve tatlı tüketimi sonrası diş temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:46 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından Kurban Bayramı'nda ağız ve diş sağlığı bakımı uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, Kurban Bayramı'nda, et ve tatlı tüketimi sonrası diş temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

        Aydın, AA muhabirine, bayram sürecinde et, tatlı ve gazlı içecek tüketiminin artmasının diş sağlığında tehlike oluşturabileceğini söyledi.

        Tüketim sonrası dişlerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu dönemde çok sık et tüketilir. Et, aslında ağız ve diş sağlığı için faydalı bir gıdadır. Ancak etin lifli yapısı dişlerin arasına sıkışabilir. Bu nedenle özellikle bu dönemde dişlerin ara yüzlerinin temizliğine özen göstermek, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanmak gerekmektedir. Ağız hijyenine daha fazla önem vermek, özellikle akşamları yatmadan önce dişleri fırçalamak önemlidir. Ayrıca tatlı tüketiminin ardından peynir, yoğurt ve süt gibi asitleri nötralize eden gıdaların tüketilmesi de diş sağlığına katkı sağlıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        24 saat aralıksız sağanak!
        24 saat aralıksız sağanak!
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te polis dronu tarafından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalan...
        Gaziantep'te polis dronu tarafından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalan...
        Gaziantep'te bayram tatilinde 7 bin 935 kolluk personeli görev yapacak
        Gaziantep'te bayram tatilinde 7 bin 935 kolluk personeli görev yapacak
        Gaziantep'te ormana girişler 29 Eylül'e kadar yasaklandı
        Gaziantep'te ormana girişler 29 Eylül'e kadar yasaklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'de bir kişi saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybet...
        Gaziantep'de bir kişi saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybet...
        Saç ekimi için girdiği hastanede öldü; ailesi şikayetçi oldu
        Saç ekimi için girdiği hastanede öldü; ailesi şikayetçi oldu