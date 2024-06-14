Gaziantep OSB Anaokulu'nda ilk mezuniyet sevinci

Papatya sınıfı öğretmeni Ayşe Topçu da ilk mezun vermenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, çocuklarla çok keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dönem geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

OSB Anaokulu Müdürü Kübra Eser, öğrencileri geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını ifade ederek, öğrencilerin doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı gibi değerleri kazanımlarına destek olduklarını kaydetti.

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