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        Gaziantep OSB Anaokulu'nda ilk mezuniyet sevinci

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan annelere yönelik Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığı anaokulu ilk mezunlarını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:30
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        Gaziantep OSB Anaokulu'nda ilk mezuniyet sevinci
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan annelere yönelik Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığı anaokulu ilk mezunlarını verdi.

        OSB Anaokulu'nda düzenlenen kep töreninde 6 yaşındaki öğrenciler, zeybek oyunu sergiledi. Satranç gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, öğrenciler kep attı.

        OSB Anaokulu Müdürü Kübra Eser, öğrencileri geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını ifade ederek, öğrencilerin doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı gibi değerleri kazanımlarına destek olduklarını kaydetti.

        Papatya sınıfı öğretmeni Ayşe Topçu da ilk mezun vermenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, çocuklarla çok keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dönem geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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