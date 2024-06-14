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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram sürecinde 700 personelle hizmet verecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı sürecinde şehrin düzen ve temizliği için 700 personelle hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:32
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram sürecinde 700 personelle hizmet verecek
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı sürecinde şehrin düzen ve temizliği için 700 personelle hizmet verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, Zabıta, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar, Kadın, Aile, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ile Kültür, Sanat ve Turizm daire başkanlıklarında görevli yaklaşık 700 kişilik ekip, bayram sürecinde sahada olacak.

        Kentin merkez ilçelerinde 55 kurban satış alanı ve kurban kesim noktası'nda 384 kişiden oluşan ekip çalışmaları sürdürecek.

        Ekipler, kurban satış ve kesim noktalarında ilaçlama çalışması da gerçekleştirecek.

        Belediye ekipler, bayram süresince mezarlıklarda vatandaşlara Yasin-i Şerif, şeker, çiçek ve su ikram edecek.

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan müzeler ise bayramın ilk günü saat 12.00'den itibaren hizmet vermeye devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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