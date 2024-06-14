Gaziantep'te hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır da olay yerinde incelemede bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesinde A.K'ye ait binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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