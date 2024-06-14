Gaziantep'te hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesinde A.K'ye ait binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Öte yandan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır da olay yerinde incelemede bulundu.
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